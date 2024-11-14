Bitcoin вперше зріс до рівня 93 тисяч доларів – Bloomberg

Біткоїн на короткий час злетів вище 93 тисяч доларів, оскільки очікування подальшого зниження процентних ставок Федеральним резервом додали імпульсу.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Цифровий актив виріс майже на 6% в США до рекордних 93 462 дол, але не зміг втримати зростання, змінивши курс на 90 205 дол.

Спекулянти намагаються зрозуміти, чи продовжить риторична підтримка цифрових активів з боку Трампа сприяти зростанню біткоїна, відкриваючи шлях до 100 000 дол, чи поступиться місцем фіксації прибутку після 34% зростання з моменту виборів у США 5 листопада.

Дані по інфляції в США в середу відповідали прогнозам аналітиків, що спонукало трейдерів збільшити ставки на чергове зниження ставки ФРС на чверть пункту в грудні.

Водночас ширша платформа Трампа щодо зниження податків та протекціоністських торговельних тарифів ускладнює картину, погрожуючи посилити ціновий тиск у майбутньому.

Новообраний президент пообіцяв створити сприятливу нормативно-правову базу для криптовалют, створити стратегічний запас біткойнів і зробити США глобальним центром галузі.

Трамп змінив свою позицію після того, як фірми, що займаються цифровими активами, витратили значні кошти під час передвиборчої кампанії на просування своїх інтересів.