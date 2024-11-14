Bitcoin вперше зріс до рівня 93 тисяч доларів – Bloomberg
Біткоїн на короткий час злетів вище 93 тисяч доларів, оскільки очікування подальшого зниження процентних ставок Федеральним резервом додали імпульсу. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Цифровий актив виріс майже на 6% в США до рекордних 93 462 дол, але не зміг втримати зростання, змінивши курс на 90 205 дол.
Спекулянти намагаються зрозуміти, чи продовжить риторична підтримка цифрових активів з боку Трампа сприяти зростанню біткоїна, відкриваючи шлях до 100 000 дол, чи поступиться місцем фіксації прибутку після 34% зростання з моменту виборів у США 5 листопада.
Дані по інфляції в США в середу відповідали прогнозам аналітиків, що спонукало трейдерів збільшити ставки на чергове зниження ставки ФРС на чверть пункту в грудні.
Водночас ширша платформа Трампа щодо зниження податків та протекціоністських торговельних тарифів ускладнює картину, погрожуючи посилити ціновий тиск у майбутньому.
Новообраний президент пообіцяв створити сприятливу нормативно-правову базу для криптовалют, створити стратегічний запас біткойнів і зробити США глобальним центром галузі.
Трамп змінив свою позицію після того, як фірми, що займаються цифровими активами, витратили значні кошти під час передвиборчої кампанії на просування своїх інтересів.