Bitcoin впервые вырос до уровня 93 тысяч долларов – Bloomberg

Биткоин на короткое время взлетел выше 93 тысяч долларов, поскольку ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральным резервом добавили импульса.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Цифровой актив вырос почти на 6% в США до рекордных 93 462 долл, но не смог удержать рост, изменив курс на 90 205 долл.

Спекулянты пытаются понять, продолжит ли риторическая поддержка цифровых активов со стороны Трампа способствовать росту биткоина, открывая путь к 100 000 долл, или уступит место фиксации прибыли после 34% роста с момента выборов в США 5 ноября.

Данные по инфляции в США в среду соответствовали прогнозам аналитиков, что побудило трейдеров увеличить ставки на очередное снижение ставки ФРС на четверть пункта в декабре.

В то же время более широкая платформа Трампа по снижению налогов и протекционистских торговых тарифов усложняет картину, угрожая усилить ценовое давление в будущем.

Новоизбранный президент пообещал создать благоприятную нормативно-правовую базу для криптовалют, создать стратегический запас биткойнов и сделать США глобальным центром отрасли.

Трамп изменил свою позицию после того, как фирмы, занимающиеся цифровыми активами, потратили значительные средства во время предвыборной кампании на продвижение своих интересов.