У Міноборони озвучили чисельність ТЦК

В Україні у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у всіх регіонах зараз працює 36 тисяч осіб, серед яких є жінки та цивільні﻿. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"У ТЦК працює зараз 36 тисяч осіб, серед яких майже 7 тисяч – це цивільні. Також серед військових є обмежено придатні, чимало таких людей. Є близько 3 тисяч жінок" , – повідомив він.

Нагадаємо, раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК – це цивільні особи. З них можна створити лише, умовно, будівельні бригади.