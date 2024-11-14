У Міноборони озвучили чисельність ТЦК
В Україні у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у всіх регіонах зараз працює 36 тисяч осіб, серед яких є жінки та цивільні. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
"У ТЦК працює зараз 36 тисяч осіб, серед яких майже 7 тисяч – це цивільні. Також серед військових є обмежено придатні, чимало таких людей. Є близько 3 тисяч жінок", – повідомив він.
Нагадаємо, раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що працівники ТЦК – це цивільні особи. З них можна створити лише, умовно, будівельні бригади.
"У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників ТЦК жодної бригади створити не можливо. І щодо військовослужбовців – жодних розпоряджень на якесь розформування не надходило. Якщо їх розформувати, то це мають бути зміни до законодавства", – заявив посадовець.