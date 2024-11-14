В Минобороны озвучили численность ТЦК
В Украине в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки во всех регионах сейчас работает 36 тысяч человек, среди которых женщины и гражданские. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.
"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч — это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", — сообщил он.
Напомним, ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК — это гражданские лица. Из них можно создать только, условно, строительные бригады.
"В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно. И по военнослужащим — никаких распоряжений на какое-то расформирование не поступало. Если их расформировать, то это должны быть изменения в законодательство", — заявил чиновник.