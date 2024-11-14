В Минобороны озвучили численность ТЦК

В Украине в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки во всех регионах сейчас работает 36 тысяч человек, среди которых женщины и гражданские﻿. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч — это гражданские. Также среди военных есть ограниченно годные, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин" , — сообщил он.

Напомним, ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК — это гражданские лица. Из них можно создать только, условно, строительные бригады.