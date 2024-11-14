Кандидат у держсекретарі США Рубіо пообіцяв забезпечувати "мир через силу"

Сенатор Марко Рубіо, якого обраний президент США Дональд Трамп збирається номінувати на посаду держсекретаря, заявив, що буде "забезпечувати мир через силу", повідомляє Європейська правда.

За словами Рубіо, керівництво Державним департаментом США – це величезна відповідальність, і для нього є "великою честю" така довіра з боку Трампа.

"На посаді Держсекретаря я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного. Під керівництвом президента Трампа ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців та Америки понад усе" , – підкреслив він.

Рубіо сподівається заручитись підтримкою серед колег у Сенаті, "щоб у президента була сформована команда з питань національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня".