У Нідерландах уряд виділять 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом

Уряд Нідерландів загалом виділить 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом після нападу минулого тижня на вболівальників з Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів «Аякс» та "Маккабі" (Тель-Авів), повідомляє Укрінформ.

"Уряд виділить загалом 4,5 мільйона євро на реалізацію заходів стратегії, що буде представлена у п'ятницю" , - йдеться у повідомленні.

"Ми маємо намір поставитися до цього серйозно" , - зазначив під час парламентських дебатів щодо заворушень в Амстердамі міністр юстиції і безпеки Нідерландів Девід ван Віл.

Зазначається, що 2,2 мільйона з цих коштів підуть на охорону єврейських установ, включаючи школи.

За словами міністра, ці заходи стануть частиною комплексної "стратегії боротьби з антисемітизмом", яка наразі розробляється.

Ван Віл також зазначив, що напад на ізраїльських уболівальників у столиці Нідерландів свідчить про необхідність в існуванні такої стратегії.

"Існує гостра потреба зробити більше" , - сказав він.

Нагадаємо, після нещодавнього нападу на ізраїльських уболівальників у столиці Нідерландів сталися нові заворушення: протестувальники підпалили трамвай, використовуючи феєрверки. Пожежу швидко ліквідували. Трамвай був порожнім, тож ніхто не постраждав.

Причина тих заворушень, імовірно, пов’язана з попередніми спалахами насильства в Амстердамі після прибуття тисяч ізраїльських уболівальників на матч команди "Маккабі" (Тель-Авів) проти місцевого клубу "Аякс".