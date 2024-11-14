В Нидерландах правительство выделят 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом

Правительство Нидерландов выделит 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом после нападения на прошлой неделе на болельщиков из Израиля, приехавших на матч футбольных клубов "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив), сообщает Укринформ.

"Правительство выделит в общей сложности 4,5 миллиона евро на реализацию мер стратегии, которая будет представлена в пятницу" , - говорится в сообщении.

"Мы намерены отнестись к этому серьезно" , - отметил во время парламентских дебатов по поводу беспорядков в Амстердаме министр юстиции и безопасности Нидерландов Дэвид ван Вил.

Отмечается, что 2,2 миллиона из этих средств пойдут на охрану еврейских учреждений, включая школы.

По словам министра, эти меры станут частью разрабатываемой комплексной "стратегии борьбы с антисемитизмом".

Ван Вил также отметил, что нападение на израильских болельщиков в столице Нидерландов свидетельствует о необходимости существования такой стратегии.

"Существует острая потребность сделать больше" , – сказал он.

Напомним, после недавнего нападения на израильских болельщиков в столице Нидерландов произошли новые беспорядки: протестующие подожгли трамвай, используя фейерверки. Пожар быстро был ликвидирован. Трамвай был пуст, поэтому никто не пострадал.

Причина этих беспорядков, вероятно, связана с предыдущими вспышками насилия в Амстердаме по прибытии тысяч израильских болельщиков на матч команды "Маккаби" (Тель-Авив) против местного клуба "Аякс".