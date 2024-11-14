Міноборони обіцяє напрацювати законопроєкт про демобілізацію до 18 грудня – нардеп

Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.﻿﻿ Про це заявив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, повідомляє Українська правда.

"Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.

Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном – до 18 грудня 2024 року" , – сказав нардеп.

За словами Костенка, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.

За ініціативи головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з документу було виключено положення про звільнення військових зі служби.

Верховна Рада зобовʼязала Міністерство оборони напрацювати відповідний законопроєкт упродовж 8 місяців.