Минобороны обещает наработать законопроект о демобилизации до 18 декабря – нардеп

Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.﻿﻿ Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Украинская правда.

"Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения.

На днях пришел ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ проект будет готов в определенный парламентом срок - до 18 декабря 2024 года" , – сказал нардеп.

По словам Костенко, пока неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. По инициативе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского из документа было исключено положение об увольнении военных со службы.

Верховная Рада обязала Министерство обороны наработать соответствующий законопроект в течение 8 месяцев.