Генсек НАТО впевнений у підтримці Трампом зобов'язань США щодо Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що новообраний американський президент Дональд Трамп розуміє важливість членства США в НАТО. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресконференції із латвійським президентом Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє Європейська правда.

Рютте заспокоїв європейських членів Альянсу, які висловлюють занепокоєння щодо попередніх заяв Дональда Трампа про статтю 5 і обов'язки Альянсу.

У коментарях для журналістів Рютте зазначив, що він мав дуже хороші робочі стосунки з Трампом під час його прем'єрства в Нідерландах і впевнений, що новообраний президент США буде діяти на захист Сполучених Штатів та продовжить підтримувати роль НАТО в глобальній безпеці.

Рютте підкреслив, що Трамп розуміє важливість членства США в НАТО і те, що Альянс є важливою частиною убезпечення не лише для Європи, а й для глобального стабільного порядку.

"НАТО існує не тільки для захисту Європи та США, але й для того, щоб забезпечити безпеку в Індо-Тихоокеанському та трансатлантичному регіонах", – сказав він.

Генсек звернув увагу на актуальні глобальні загрози, пов'язані з Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. За його словами, ці країни активно співпрацюють між собою, що створює пряму загрозу для Європи, а також для таких країн, як Японія, Південна Корея та США.

Рютте наголосив, що Північна Корея допомагає Росії в її військових діях проти України, а Китай і Іран постачають Росії технології, які зміцнюють її військовий потенціал.

"Ми пов'язані в цьому. Індо-Тихоокеанський регіон і Євроатлантичний регіон пов'язані між собою. Це глобальна загроза" , – зазначив Рютте, підкреслюючи важливість міжнародної співпраці для забезпечення глобальної безпеки.

Він також висловив сподівання на подальшу співпрацю з Трампом, зокрема під час його повернення на пост президента США.