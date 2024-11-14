Генсек НАТО уверен в поддержке Трампом обязательств США в отношении Альянсу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает важность членства США в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами на пресс-конференции с латвийским президентом Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Европейская правда.
Рютте успокоил европейских членов Альянса, которые выражают беспокойство относительно предыдущих заявлений Дональда Трампа о статье 5 и обязанности Альянса.
В комментариях для журналистов Рютте отметил, что он имел очень хорошие рабочие отношения с Трампом во время его премьерства в Нидерландах и уверен, что новоизбранный президент США будет действовать в защиту Соединенных Штатов и продолжит поддерживать роль НАТО в глобальной безопасности.
Рютте подчеркнул, что Трамп понимает важность членства США в НАТО и то, что Альянс является важной частью безопасности не только для Европы, но и для глобального стабильного порядка.
"НАТО существует не только для защиты Европы и США, но и для того, чтобы обеспечить безопасность в Индо-Тихоокеанском и трансатлантическом регионах", – сказал он.
Генсек обратил внимание на актуальные глобальные угрозы, связанные с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. По его словам, эти страны активно сотрудничают между собой, что создает прямую угрозу для Европы, а также для таких стран, как Япония, Южная Корея и США.
Рютте подчеркнул, что Северная Корея помогает России в ее военных действиях против Украины, а Китай и Иран поставляют России технологии, которые укрепляют ее военный потенциал.
"Мы связаны в этом. Индо-Тихоокеанский регион и Евроатлантический регион связаны между собой. Это глобальная угроза", – отметил Рютте, подчеркивая важность международного сотрудничества для обеспечения глобальной безопасности.
Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Трампом, в частности во время его возвращения на пост президента США.
"На прошлой неделе я имел с ним хороший телефонный разговор. Мы работали как друзья, когда я был премьер-министром Нидерландов, и сделаем это снова, когда он станет новым президентом США", – подытожил Рютте.