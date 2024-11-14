Скандальному нардепу Шевченку оголосили про підозру у держзраді

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Йдеться про Євгенія Шевченка, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією ДБР, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. ДБР не називає ім'я підозрюваного, але власні джерела видання розповіли, що мова йде про Євгенія Шевченка.

Зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки роспропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та настрої серед українців.

В ДБР зазначили, що для "розгону" кремлівських наративів парламентар активно використовував власні канали у YouTube і Телеграм, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Крім того, слідчі встановили, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості.

Надалі, як розповіли правоохоронці, афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси по штучно завищеній ціні для збагачення. Повідомляється, що для цієї оборудки нардеп залучав підставних осіб, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому фірм.

Таким чином, на підставі одержаних доказів, народному обранцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування. У разі доведення провини, нардепу загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Євгеній Шевченко і що відомо про скандали з ним

Євгеній Шевченко народився 4 травня 1972 року в Мелітополі. Закінчив Класичний приватний університет (м.Запоріжжя) за кваліфікацією "юрист".

Підприємець. Раніше працював електриком у колгоспі. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет".

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від "Слуги народу" за виборчим округом №76 як безпартійний. Втім, згодом був виключений з партії.

За даними руху "Чесно", Шевченко був довіреною особою тоді кандидата на пост президента Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Відомий своєю проросійською позицією ще перед повномасштабним російським вторгненням та негативним ставленням до Революції гідності. Неодноразово був гостем телеефірів каналу забороненого нині каналу "112 Україна" та брав участь у прямих включеннях на російських пропагандистських телеканалах.