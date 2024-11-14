Скандальному нардепу Шевченко объявили о подозрении в госизмене

Народному депутату Украины доложено о подозрении в государственной измене. Речь идет о Евгении Шевченко, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По информации ГБР, фигурант систематически занимался информационно подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. ГБР не называет имя подозреваемого, но собственные источники издания рассказали, что речь идет о Евгении Шевченко.

В частности, нардеп массово распространял фейки роспропаганды о событиях в Украине и ее внешнеполитическом курсе, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроениях среди украинцев.

В ГБР отметили, что для "разгона" кремлевских нарративов парламентарий активно использовал собственные каналы в YouTube и Телеграм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

Кроме того, следователи установили, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" закупки для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

В дальнейшем, как рассказали правоохранители, аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для обогащения. Сообщается, что для этой сделки нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.

Таким образом, на основании полученных доказательств народному избраннику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование. В случае доказательства вины, нардепу грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Евгений Шевченко и что известно о скандалах с ним

Евгений Шевченко родился 4 мая 1972 в Мелитополе. Окончил Классический частный университет (г. Запорожье) по квалификации "юрист".

Предприниматель. Раньше работал электриком в колхозе. Занимал руководящие должности в компаниях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет".

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от "Слуги народа". Впрочем, впоследствии был исключен из партии. По данным движения "Честно", Шевченко был доверенным лицом тогда кандидата на пост президента Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Также, согласно аналитике "Честно", вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва.

Шевченко известен своей пророссийской позицией еще до полномасштабного российского вторжения и негативным отношением к Революции достоинства. Неоднократно был гостем телеэфиров канала запрещенного канала "112 Украина" и принимал участие в прямых включениях на российских пропагандистских телеканалах.