Підозрюваному в держзраді нардепу Шевченка найближчим часом оберуть запобіжний захід - ГБР

Суд може вже найближчим часом обрати запобіжний захід народному депутату Євгену Шевченку. Його підозрюють у державній зраді.﻿ З посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Вже найближчими годинами, я сподіваюся, буде обрано йому запобіжний захід. Сторона звинувачення проситиме для нього утримання під вартою, тому що злочин дуже серйозний - це стаття 111 УКУ (державна зрада)" , - зазначила Сап'ян.

Вона нагадала, що нардепу загрожує довічне ув'язнення та конфіскація всього майна.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці повідомили, що нардепу повідомили про підозру у державній зраді.

Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про одіозного Євгена Шевченка. У ДБР встановили, що він займався підривною діяльністю на користь держави-агресора.

Зокрема парламентар масово поширював фейки про командування Сил оборони України і не тільки.

При цьому вже після початку повномасштабної війни нардеп неодноразово відвідував Білорусь та домовлявся про закупівлю електроенергії для підконтрольних йому компаній.