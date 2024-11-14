Пов’язані з Китаєм хакери викрали деякі дані політиків – ФБР

У Федеральному бюро розслідувань заявляють, що пов’язані з Китаєм хакери проникли в мережу кількох телекомунікаційних компаній і викрали певні дані, зокрема урядовців і політиків, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляється у пресрелізі бюро від 13 листопад, пов’язані з КНР викрали дані записів дзвінків клієнтів, скомпрометували приватні комунікації обмеженої кількості осіб, які переважно займаються державною або політичною діяльністю, а також скопіювали певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США, згідно з судовими рішеннями.

"Ми очікуємо, що наше розуміння цих компроматів зростатиме в міру продовження розслідування" , – йдеться у повідомленні.

У ФБР зазначають, що розслідування щодо націленості КНР на комерційну телекомунікаційну інфраструктуру виявило широку і значну кампанію кібершпигунства.

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