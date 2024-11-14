Связанные с Китаем хакеры похитили некоторые данные политиков – ФБР

В Федеральном бюро расследований заявляют, что связанные с Китаем хакеры проникли в сеть нескольких телекоммуникационных компаний и похитили определенные данные, в том числе чиновников и политиков, сообщает Радио Свобода.

Как сообщается в прессрелизе бюро от 13 ноября, связанные с КНР похитили данные записей звонков клиентов, скомпрометировали частные коммуникации ограниченного количества лиц, преимущественно занимающихся государственной или политической деятельностью, а также скопировали определенную информацию, которая была предметом запросов правоохранительных органов США, согласно с судебными решениями

"Мы ожидаем, что наше понимание этих компроматов будет расти по мере продолжения расследования" , – говорится в сообщении.

В ФБР отмечают, что расследование нацеленности КНР на коммерческую телекоммуникационную инфраструктуру выявило широкую и значительную кампанию кибершпионажа.

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