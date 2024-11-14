Бізнес погіршив оцінку діяльності судової системи – опитування

Український бізнес погіршив оцінку діяльності судової системи. Показник Судового індексу 2024 знизився до 2,60 балів за 5-ти бальною шкалою порівняно із 2,73 балів у 2023 році. ﻿ Про це свідчить дослідження Європейської Бізнес Асоціації, яка його провела разом у партнерстві з юридичною фірмою AEQUO, повідомляє Економічна правда.

Зокрема знизилась оцінка якості організації та діяльності судової системи. 42% опитаних фахівців зустрічаються із упередженістю судової системи.

До топ-3 факторів негативного впливу на довіру до судової гілки влади респонденти опитування віднесли:

корупцію та хабарництво в рамках судового процесу, занадто високу завантаженість судів, що призводить до зниження якості судового розгляду, неоднозначність законодавства, з яким має справу суд.

Найвищу оцінку роботи від професійної спільноти знову отримали господарські суди – 2,72 балів з 5-ти можливих (2,83 – у 2023 році). На другому місці – адміністративні із оцінкою 2,59 балів, і на третьому – загальні суди з оцінкою 2,5 балів. Така тенденція збігається з висновками дослідження за попередні роки, зазначають в Асоціації.

"Найбільш нагальними завданнями в діяльності судової влади бізнес називає подолання корупції, забезпечення незалежності судової влади від впливу з боку інших гілок влади та дотримання судами принципу верховенства права" , – йдеться в повідомленні Асоціації.

"Судовий Індекс" проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2013 року для моніторингу та своєчасного виявлення проблемних аспектів у взаємовідносинах між бізнесом та судовою гілкою влади. Він складається з трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів Асоціації, оцінка неупередженості судової системи, середня оцінка факторів організації та діяльності судової системи. ﻿

Дослідження засноване на аналізі відповідей представників українського бізнесу, іноземних інвесторів – як керівників, так і юристів – на питання стосовно їх досвіду взаємодії із інституціями судової влади. У дослідженні, яка проводилось з 9 до 29 жовтня, взяли участь 84 юристів членських компаній Асоціації. Партнер дослідження у 2024 році – юридична фірма AEQUO.