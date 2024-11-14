Бизнес ухудшил оценку деятельности судебной системы – опрос

Украинский бизнес ухудшил оценку деятельности судебной системы. Показатель Судебного индекса 2024 года снизился до 2,60 баллов по 5-балльной шкале по сравнению с 2,73 балла в 2023 году.﻿ Об этом свидетельствует исследование Европейской Бизнес Ассоциации, которая провела его в партнерстве с юридической фирмой AEQUO, сообщает Экономическая правда.

В частности, снизилась оценка качества организации и деятельности судебной системы. 42% опрошенных специалистов встречаются с пристрастностью судебной системы.

К топ-3 факторам негативного влияния на доверие к судебной ветви власти респонденты опроса отнесли:

коррупцию и взяточничество в рамках судебного процесса, слишком высокую загруженность судов, что приводит к снижению качества судебного разбирательства, неоднозначность законодательства, с которым имеет дело трибунал.

Наивысшую оценку работы от профессионального сообщества снова получили хозяйственные суды – 2,72 балла из 5 возможных (2,83 – в 2023 году). На втором месте – административные с оценкой 2,59 балла, и на третьем – общие суды с оценкой 2,5 балла. Такая тенденция совпадает с выводами исследования в предыдущие годы, отмечают в Ассоциации.