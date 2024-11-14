Росіяни почали застосовувати нову тактику у Запорізькій області - Волошин

Російські окупанти продовжують активні штурмові дії в Запорізькій області, включно з Череміївським, Оріхівським та Придніпровським напрямками. Вони хочуть взяти під контроль острівну зону Дніпра.﻿ Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини, повідомляє Новое время.

Волошин зазначив, що на Воремеївському напрямку атаки йдуть майже безперервно протягом світлового дня, близько 10 штурмів. Російські окупанти застосовують кілька хвиль атак із використанням більш підготовлених груп, що відрізняється від попередніх тактик «м’ясних штурмів».

За словами Волошина, російська тактика зараз включає використання бронетехніки для доставки штурмовиків до передових українських позицій. Після цього штурмовики десантуються, намагаються закріпитися, прорвати оборону і зайняти перші траншеї, а слідом ідуть групи закріплення.

Крім того, окупанти активно застосовують авіарозвідку з використанням безпілотників і підтримку з повітря: тільки за останню добу російська штурмова й армійська авіація випустила понад 40 некерованих авіаракет.

Такий підхід, як зазначив Волошин, свідчить про більш організований підхід до наступальних операцій у цьому районі порівняно з попередніми спробами.