Росияне начали применять новую тактику в Запорожской области - Волошин

Российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия в Запорожской области, включая Времовское, Ореховское и Приднепровское направления. Они хотят взять под контроль островную зону Днепра.﻿ Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Волошин отметил, что на Времовском направлении атаки идут почти непрерывно в течение светового дня, около 10 штурмов. Российские оккупанты применяют несколько волн атак с использованием более подготовленных групп, что отличается от предыдущих тактик «мясных штурмов».

По словам Волошина, российская тактика сейчас включает использование бронетехники для доставки штурмовиков к передовым украинским позициям. После этого штурмовики десантируются, пытаются закрепиться, прорвать оборону и занять первые траншеи, а следом идут группы закрепления.

Кроме того, оккупанты активно применяют авиаразведку с использованием беспилотников и поддержку с воздуха: только за последние сутки российская штурмовая и армейская авиация выпустила более 40 неуправляемых авиаракет.

Такой подход, как отметил Волошин, свидетельствует о более организованном подходе к наступательным операциям в этом районе по сравнению с предыдущими попытками.