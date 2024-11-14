Зеленський став частіше ігнорувати підписання законів після вторгнення РФ - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський досі не підписав і не ветував 47 ухвалених парламентом і урядом законів, хоча Конституція передбачає, що він має зробити це протягом 15 днів з моменту ухвалення, повідомляє Слово і діло.

«Президент Володимир Зеленський, як і його попередники, регулярно порушує Конституцію: за його каденції накопичилося 47 законів, термін підписання яких, а саме 15 днів, уже минув. Особливо зловживати ігноруванням законопроєктів глава держави став під час повномасштабної війни» , — наголошує в аналізі Слово і діло.

Так, за даними видання, із цих законів 37 були ініційовані народними депутатами, 8 — урядом, а два запропонував сам президент. Один з них залишився без підпису ще з 2019 року й передбачає рівну юридичну силу паперових та електронних документів.

«Непідписаними також залишаються 4 закони з 2020 року, 5 — з 2021 року, 13 — з 2022 року та 10 — з 2023 року. Цього року порушено конституційні терміни підписання 14 законів. Без підпису та без вето Зеленського залишаються 33 закони, які Верховна рада ухвалила вже після початку повномасштабної війни" , — йдеться в аналізі.

Згідно з Конституцією України, президент має 15 днів на вивчення ухваленого закону, після чого може його підписати та ввести в дію або накласти вето і повернути до парламенту з власними пропозиціями на повторний розгляд.

Якщо президент не повертає закон протягом цього строку, документ вважається схваленим президентом України та має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Водночас у Конституції не уточнюється, хто саме повинен підписати та опублікувати закон замість президента.