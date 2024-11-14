Зеленский стал чаще игнорировать подписание законов после вторжения РФ – СМИ

Президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал и не ветировал 47 принятых парламентом и правительством законов, хотя Конституция предусматривает, что он должен сделать это в течение 15 дней с момента принятия, сообщает Слово и дело.

«Президент Владимир Зеленский, как и его предшественники, регулярно нарушает Конституцию: за его каденцию накопилось 47 законов, срок подписания которых, а именно 15 дней, уже истек. Особенно злоупотреблять игнорированием законопроектов глава государства стал во время полномасштабной войны» , — отмечает в анализе Слово и дело.

Так, по данным издания, из этих законов 37 были инициированы народными депутатами, 8 — правительством, а два предложил сам президент. Один из них остался без подписи еще с 2019 года и предусматривает равную юридическую силу бумажных и электронных документов.

«Неподписанными также остаются 4 закона с 2020 года, 5 — с 2021 года, 13 — с 2022 года и 10 — с 2023 года. В этом году нарушены конституционные сроки подписания 14 законов. Без подписи и без вето Зеленского остаются 33 закона, которые Верховная Рада приняла уже после начала полномасштабной войны" , — говорится в анализе.

Согласно Конституции Украины, у президента есть 15 дней на изучение принятого закона, после чего может его подписать и ввести в действие или наложить вето и вернуть в парламент с собственными предложениями на повторное рассмотрение.

Если президент не возвращает закон в течение этого срока, документ считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован. В то же время в Конституции не уточняется, кто именно должен подписать и опубликовать закон вместо президента.