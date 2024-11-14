Європарламент схвалив резолюцію щодо посилення санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Європейський парламент у четвер, 14 листопада, ухвалив резолюцію з вимогою запровадження цільових санкцій проти так званого тіньового флоту Росії. Про це повідомляється на сайті ЄП, повідомляє ЛігаБізнес.

Цей флот складається зі старих танкерів, часто без страхування та з невизначеним власником. Росія використовує його для експорту своєї сирої нафти та нафтопродуктів, попри міжнародні санкції, накладені ЄС і країнами Великої сімки (G7).

"Тіньовий флот" дозволяє Росії отримувати гроші, які підживлюють її незаконну та невиправдану агресивну війну проти України.

І по-друге, старі танкери створюють ризики екологічних катастроф, включаючи серйозні нафтові розливи в територіальних водах Євросоюзу.

Європарламент закликає виконавчу владу Євросоюзу запровадити серйозніші цільові заходи проти цих суден, їхніх власників, операторів та інших причетних осіб у наступних пакетах санкцій.

Також у резолюції міститься заклик до ЄС та країн G7 посилити виконання встановленої ними "стелі" цін на російську морську нафту ($60 за барель) та повністю заборонити імпорт російських викопних видів палива.

Депутати вимагають також санкцій проти суден, які заходять у води Євросоюзу без страховки, і закликають посилити контроль над суднами в територіальних водах ЄС за допомогою дронів, супутників та цільових інспекцій.