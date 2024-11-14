Европарламент одобрил резолюцию по ужесточению санкций против "теневого флота" РФ

Европейский парламент в четверг, 14 ноября, принял резолюцию с требованием введения целевых санкций против так называемого теневого флота России. Об этом говорится на сайте ЕП, сообщает Лига.Бизнес.

Этот флот состоит из старых танкеров, часто без страхования и с неопределенным владельцем. Россия использует его для экспорта своей сырой и нефтепродуктов, несмотря на международные санкции, наложенные ЕС и странами Большой семерки (G7).

"Теневой флот" позволяет России получать деньги, которые подпитывают ее незаконную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

И, во-вторых, старые танкеры создают риски экологических катастроф, включая серьезные нефтяные разливы в территориальных водах Евросоюза.

Европарламент призывает исполнительную власть Евросоюза ввести более серьезные целевые меры против этих судов, их владельцев, операторов и других причастных лиц в следующих пакетах санкций.

Также в резолюции содержится призыв к ЕС и странам G7 усилить выполнение установленного ими "потолка" цен на российскую морскую нефть ($60 за баррель) и полностью запретить импорт российских ископаемых видов топлива.

Депутаты требуют также санкций против судов, которые входят в воды Евросоюза без страховки, и призывают усилить контроль над судами в территориальных водах ЕС с помощью дронов, спутников и целевых инспекций.