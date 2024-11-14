Колишній нардеп Деркач увійшов до оборонного комітету Ради Федерації РФ

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, увійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.﻿﻿ З посиланням на "Рух Чесно", повідомляє Українська правда.

Перед цим повідомлялося, що Деркач, був одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.

У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

За даними слідства, він, нардеп Дубінський та експрокурор Кулик за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Що передувало: