Бывший нардеп Деркач вошел в оборонный комитет Совета Федерации РФ

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций РФ.﻿﻿ Со ссылкой на "Рух Чесно", сообщает Украинская правда.

Перед этим сообщалось, что Деркач, был одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.

В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

По данным следствия, он, нардеп Дубинский и экс-прокурор Кулик по указанию российских спецслужб организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

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