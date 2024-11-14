Close button

Бывший нардеп Деркач вошел в оборонный комитет Совета Федерации РФ

Бывший нардеп Деркач вошел в оборонный комитет Совета Федерации РФ
Фото: Андрей Деркач/Facebook

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций РФ.﻿﻿ Со ссылкой на "Рух Чесно", сообщает Украинская правда.

Перед этим сообщалось, что Деркач, был одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.

В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

По данным следствия, он, нардеп Дубинский и экс-прокурор Кулик по указанию российских спецслужб организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Что предшествовало:

  • В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
  • Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
  • 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
  • СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.
  • В январе 2023 года Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.

Новости

Популярные темы форума

analytics