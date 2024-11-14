У Лаврова пригрозили вигнати делегацію МАГАТЕ із окупованої ЗАЕС

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) перебувають на захопленій Запорізькій АЕС лише поки це дозволяє російський уряд, повідомляє Ділова столиця.

Так, у МЗС РФ прокоментували інтерв'ю генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі німецьким журналістам.

У відомстві стверджують, що Гроссі в інтерв'ю "дозволив собі неприйнятні висловлювання щодо термінів перебування представників Секретаріату Агентства на Запорізькій АЕС (ЗАЕС)", назвавши станцію "російським ядерним енергетичним об'єктом".

Також глава МАГАТЕ заявив, що експерти агентства будуть перебувати на ЗАЕС "аж до нібито можливого заморожування конфлікту".

У Росії на це заявили, що така оцінка "явно виходить за межі повноважень" керівника МАГАТЕ.

"Нагадуємо, що експерти Секретаріату перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою Уряду Російської Федерації і суворо доти, поки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим" , — наголосили російські дипломати.

За їхніми словами, завдання місії МАГАТЕ "полягає у фіксуванні провокацій щодо станції та її персоналу з боку України".

У МЗС РФ розраховують, що гендиректор МАГАТЕ надалі "коректно викладатиме ситуацію" і "не виходитиме за рамки своєї компетенції".