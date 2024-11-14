У Лаврова пригрозили выгнать делегацию МАГАТЭ с оккупированной ЗАЭС

Министерство иностранных дел России заявило, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся на захваченной Запорожской АЭС только пока это разрешает российское правительство, сообщает Деловая столица.

Так в МИД РФ прокомментировали интервью генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немецким журналистам.

В ведомстве утверждают, что Гросси в интервью "позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей Секретариата Агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС)", назвав станцию "российским ядерным энергетическим объектом".

Также глава МАГАТЭ заявил, что эксперты агентства будут находиться на ЗАЭС "вплоть до якобы возможного замораживания конфликта".

В России на это заявили, что такая оценка "явно выходит за рамки полномочий" руководителя МАГАТЭ.

"Напоминаем, что эксперты Секретариата находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия Правительства Российской Федерации и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным" , — подчеркнули российские дипломаты.

По их словам, задача миссии МАГАТЭ "заключается в фиксировании провокаций в отношении станции и ее персонала со стороны Украины".

В МИД РФ рассчитывают, что гендиректор МАГАТЭ впредь "будет корректно излагать ситуацию" и "не будет выходить за рамки своей компетенции".