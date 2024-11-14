Суд продовжив Шуфричу і його експомічникові арешт
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Несторові Шуфричу, повідомляє Суспільне.
Шуфрича триматимуть під вартою до 5 грудня. Захист натомість клопотав про зміну запобіжного заходу.
Адвокати нардепа заявили, що підозра нардепу не обґрунтована і немає доказової бази, також вони просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний із триманням під вартою, а ще послалися на низку захворювань і те, що Шуфрич перебуває у СІЗО 14 місяців без обвинувального рішення.
Крім того, питання зміни «запобіжки» суд розглядав у справі експомічника Шуфрича Вʼячеслава Черепані. Той просив цілодобовий домашній арешт і повернення майна.
Натомість прокурор заявив, що підозра обґрунтована, ризики не зменшились, тож «запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати».
Справа Шуфрича
- До нардепа прийшли з обшуками 15 вересня 2023 року. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької та Луганської областей із його підписом.
- Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
- Через декілька днів Верховна Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
- У квітні цього року помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.