DeepState: Окупанти захопили Рівнопіль на Донеччині

У ніч проти 15 листопада аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували село Рівнопіль у Донецькій області, яке раніше перебувало в окупації та було звільнене Силами оборони, повідомляє Українська правда.

Крім того, росіяни просунулися біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.

Мапа: DeepState

Довідково: Рівнопіль – село у Великоновосілківський селищній громаді Волноваського району Донецької області.

З березня 2022 року село Рівнопіль перебувало під тимчасовою російською окупацією.

25 червня 2023 року під час контрнаступу ЗСУ село було звільнене від російських окупантів.