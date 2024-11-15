DeepState: Оккупанты захватили Ровнополь в Донецкой области

В ночь на 15 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что россияне оккупировали село Ривнополь в Донецкой области, которое ранее находилось в оккупации и было освобождено Силами обороны, сообщает Украинская правда.

Кроме того, россияне продвинулись у Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.

Карта: DeepState

Справка: Ровнополь – село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.

С марта 2022 года село Ровнополь находилось под временной российской оккупацией.

25 июня 2023 года во время контрнаступления ВСУ село было освобождено от российских оккупантов.