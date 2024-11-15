Держдеп США знизив рівень ризику для подорожей американців до 9 регіонів України

Держдепартамент США змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику до дев’яти українських областей, повідомляє Українська правда.

В американському відомстві зазначають, що деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику завдяки можливостям протиповітряної оборони та віддаленості від зон активних бойових дій.

З четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож) ризику Держдеп знизив для таких областей України: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської.

При цьому у повідомленні Держдепу додають, що усім громадянам США слід уважно стежити за повідомленнями уряду США, місцевими та міжнародними засобами масової інформації, щоб отримувати інформацію про зміни в умовах безпеки та попередження про необхідність укриття на місцях. Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною.