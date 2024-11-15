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РФ втратила ще понад 1500 військових – дані Генштабу ЗСУ

РФ втратила ще понад 1500 військових – дані Генштабу ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1520 осіб, 21 бронемашину, 20 артсистем, 11 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 717 590 (+1 520) осіб,
  • танків – 9 330 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 18 968 (+21) од,
  • артилерійських систем – 20 492 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засобів ППО – 999 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 886 (+34) од,
  • крилатих ракет – 2641 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 167 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 3 645 (+16) од.

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