РФ втратила ще понад 1500 військових – дані Генштабу ЗСУ

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1520 осіб, 21 бронемашину, 20 артсистем, 11 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали: