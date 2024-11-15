РФ втратила ще понад 1500 військових – дані Генштабу ЗСУ
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1520 осіб, 21 бронемашину, 20 артсистем, 11 танків та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 717 590 (+1 520) осіб,
- танків – 9 330 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 18 968 (+21) од,
- артилерійських систем – 20 492 (+20) од,
- РСЗВ – 1 252 (+0) од,
- засобів ППО – 999 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 886 (+34) од,
- крилатих ракет – 2641 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 167 (+77) од,
- спеціальної техніки – 3 645 (+16) од.