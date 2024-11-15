РФ потеряла еще более 1500 военных – данные Генштаба ВСУ

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1520 человек, 21 бронемашину, 20 артсистем, 11 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили: