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РФ потеряла еще более 1500 военных – данные Генштаба ВСУ

РФ потеряла еще более 1500 военных – данные Генштаба ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1520 человек, 21 бронемашину, 20 артсистем, 11 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 717 590 (+1 520) человек,
  • танков – 9 330 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 968 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 20 492 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 999 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34) ед,
  • крылатых ракет – 2641 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 167 (+77) ед,
  • специальной техники – 3 645 (+16) ед.

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