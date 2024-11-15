РФ потеряла еще более 1500 военных – данные Генштаба ВСУ
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1520 человек, 21 бронемашину, 20 артсистем, 11 танков и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 717 590 (+1 520) человек,
- танков – 9 330 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 18 968 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 20 492 (+20) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 999 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34) ед,
- крылатых ракет – 2641 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 167 (+77) ед,
- специальной техники – 3 645 (+16) ед.