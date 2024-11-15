Міноборони: Військові вже можуть подавати у "Армія+" рапорти на переведення

Міністерство оборони повідомило, що з 15 листопада у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби, повідомляє Українська правда.

"Тепер військовослужбовці Збройних сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин" , – йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві описали алгоритм дій військовослужбовців при зміні місця служби.

Що важливо знати:

Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

​Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

​В окремих випадках кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.

​У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

В Міноборони нагадали, що всі підстави для відмови чітко визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2024 №1291.