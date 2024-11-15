Міністр оборони Польщі звинуватив Україну у "короткій пам’яті"
Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав в ефірі телепрограми "Крапка над "і", цитує TVN24, повідомляє Європейська правда.
Як заявив Косіняк-Камиш, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".
Він наголосив, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".
"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може", – вважає він.
За словами польського міністра, в українців "пам’ять коротка", адже Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.
"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо", – акцентував він.
Водночас Косіняк-Камиш звернув увагу на "межу", яку він "ніколи не перейде".
"Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", – додав він.
Раніше глава МЗС Польщі заявляв, що його країна зробила для України більше за інших.
"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна", – казав він.