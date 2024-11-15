Міністр оборони Польщі звинуватив Україну у "короткій пам’яті"

Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав в ефірі телепрограми "Крапка над "і", цитує TVN24, повідомляє Європейська правда.

Як заявив Косіняк-Камиш, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

Він наголосив, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".

"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може" , – вважає він.

За словами польського міністра, в українців "пам’ять коротка", адже Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.

"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо" , – акцентував він.

Водночас Косіняк-Камиш звернув увагу на "межу", яку він "ніколи не перейде".

"Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання" , – додав він.

Раніше глава МЗС Польщі заявляв, що його країна зробила для України більше за інших.