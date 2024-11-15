Министр обороны Польши обвинил Украину в "короткой памяти"

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую оказала Польша, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "Точка над "і", цитирует TVN24, сообщает Европейская правда.

Как заявил Косиняк-Камыш, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

Он подчеркнул, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

"Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может" , – считает он.

По словам польского министра, у украинцев "память короткая", ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно" , – акцентировал он.

В то же время Косиняк-Камыш обратил внимание на "черту", которую он "никогда не перейдет".

"Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование" , – добавил он.

Ранее глава МИД Польши заявлял, что его страна сделала для Украины больше других.