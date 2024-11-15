Польські фермери так і не почали блокування кордону з Україною – ДПСУ

Польські фермери раніше анонсували протести на кордоні з Україною. Станом на 15 листопада кордон не заблокований.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Цього (блокування, - ред.) ми зараз на кордоні безпосередньо не бачимо і якоїсь додаткової інформації від наших польських колег на даний момент не отримували. Раніше було повідомлення, що можуть початися блокування, але, як пам'ятаємо, ці дії польських фермерів не відбулися" , - сказав речник.

Він припустив, що польські аграрії можуть утриматися від блокування українського кордону, оскільки такі дії завдають шкоди і Польщі.

"Це загроза не лише для України, а й для Польщі втрата щодо перевезень товарів, вантажів" , - додав Демченко.

Нагадаємо, раніше польські фермери раніше анонсували нові протести на кордоні з Україною. Як зазначали аграрії, страйк мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".