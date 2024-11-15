Польские фермеры так и не начали блокирование границы с Украиной – ГПСУ

Польские фермеры ранее анонсировали протесты на границе с Украиной. По состоянию на 15 ноября граница не заблокирована.﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Этого (блокировки, - ред.) мы сейчас на границе непосредственно не видим и какой-то дополнительной информации от наших польских коллег на данный момент не получали. Раньше было сообщение, что могут начаться блокировки, но, как помним, этих действий польских фермеров не было" , - сказал спикер.

Он предположил, что польские аграрии могут воздержаться от блокирования украинской границы, поскольку такие действия наносят ущерб и Польше.

"Это угроза не только для Украины, но и для Польши потеря перевозок товаров, грузов" , - добавил Демченко.

Напомним, ранее польские фермеры ранее анонсировали новые протесты на границе с Украиной. Как отмечали аграрии, забастовка должна была продолжаться с 8 октября по 31 декабря 2024 года на пограничном пункте "Медыка - Шегини".