Російський міністр визнав факти мародерства з боку військових РФ на Курщині

Міністр транспорту Росії Роман Старовойт, який до середини травня поточного року обіймав посаду губернатора Курської області, заявив, що російські військові грабували будинки в селах Глушківського району, залишені жителями через бойові дії, повідомляє Радіо Свобода.

На зустрічі з жителями Глушківського району Старовойт сказав буквально таке: "Щодо мародерства. Учора обговорювалося на нараді з силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних осіб, так і військових... Є факти, що награбоване відправляється по службах доставки". Після цього зізнання люди у залі стали аплодувати.

При цьому, як зазначає видання "Медуза", губернатор Курської області, що діє, Олексій Смирнов, опублікувавши у своєму телеграм-каналі звіт про зустріч з жителями Глушківського району, тему мародерства з боку російських військових не згадав. Фрагмент зустрічі із заявою Старовойта був опублікований телеграм-каналом "Курськ зараз".

Раніше про те, що солдати армії Росії, покликані вибити з Курської області ЗСУ, грабують залишені місцевими мешканцями будинки, повідомляли лише українські офіційні особи. Російські федеральні ЗМІ, навпаки, стверджували, що мародерством займається армія України. Так, 11 листопада державне агентство ТАРС написало, що українські військові нібито пограбували будинки у селищі Глушково. Після того, як з'ясувалося, що населений пункт ніколи не переходив під контроль ЗСУ, ТАРС відредагувала замітку.

Наприкінці жовтня командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що російські військові скоїли в Курській області 187 злочинів, включаючи вбивства та зґвалтування, пославшись на інформацію, отриману ним від голови управління МВС у Курській області Віктора Косарєва. До якого періоду належить передбачуване твердження Косарєва, Алаудінов не уточнив.

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, включаючи райцентр Суджа. На підконтрольних ЗСУ територіях відключено всі види зв'язку. Росіяни не можуть зв'язатися з близькими, які там живуть, і не знають, чи живі вони. Інформація з цих місць практично не надходить.

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