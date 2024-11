Российский министр признал факты мародерства со стороны военных РФ в Курщине

Министр транспорта России Роман Старовойт, до середины мая текущего года занимавший пост губернатора Курской области, заявил, что российские военные грабили дома в сёлах Глушковского района, покинутые жителями из-за боевых действий, сообщает Радио Свобода.

На встрече с жителями Глушковского района Старовойт сказал буквально следующее: "По поводу мародёрства. Вчера обсуждалось на совещании с силовыми ведомствами. Есть факты мародёрства как среди гражданских лиц, так и военных... Есть факты, что награбленное отправляется по службам доставки". После этого признания люди в зале стали аплодировать.

При этом, как отмечает издание "Медуза", действующий губернатор Курской области Алексей Смирнов, опубликовав в своём телеграм-канале отчёт о встрече с жителями Глушковского района, тему мародёрства со стороны российских военных не упомянул. Фрагмент встречи с заявлением Старовойта был опубликован телеграм-каналом "Курск сейчас".

Ранее о том, что солдаты армии России, призванные выбить из Курской области ВСУ, грабят оставленные местными жителями дома, сообщали только украинские официальные лица. Российские федеральные СМИ наоборот утверждали, что мародёрством занимается армия Украины. Так, 11 ноября государственное агентство ТАСС написало, что украинские военные якобы разграбили дома в посёлке Глушково. После того, как выяснилось, что населённый пункт никогда не переходил под контроль ВСУ, ТАСС отредактировало заметку.

В конце октября командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские военные совершили в Курской области 187 преступлений, включая убийства и изнасилования, сославшись на информацию, полученную им от главы управления МВД по Курской области Виктора Косарева. К какому периоду относится предполагаемое утверждение Косарева, Алаудинов не уточнил.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляют о контроле над десятками населённых пунктов, включая райцентр Суджа. На подконтрольных ВСУ территориях отключены все виды связи. Россияне не могут связаться с живущими там близкими и не знают, живы ли они. Информации из этих мест практически не поступает.

