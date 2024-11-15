Найбільша диверсійних груп РФ фіксується на Сумщині – ДПСУ

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилась, однак найбільша кількість їх фіксується саме на Сумщині. Про це в телеефірі сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз значно менша, але ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності, більшість таких спроб фіксується по Сумському напрямку. Саме на цій ділянці кордону з Росією крайні групи, які ворог намагався заслати на територію України, були викриті і по них завдавалося ураження, щоб їх вибити з нашої території... З певною регулярністю у напрямку Сумської області ворожі ДРГ все ж намагаються зайти" , - повідомив Демченко.

Він додав, що загрозу від таких дії ворога українські воїни добре розуміють, тому всі підрозділи різних складових Сил оборони спільно діють, використовуючи технічні засоби спостереження, аби вчасно викрити такі групи та завдати по них ураження.