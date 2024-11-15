Крупнейшая диверсионная группа РФ фиксируется на Сумщине – ГПСУ

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась, однако наибольшее количество фиксируется именно на Сумщине. Об этом в телеэфире сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Активность враждебных диверсионно-разведывательных групп сейчас значительно меньше, но враг не отказался от своей диверсионной деятельности, большинство таких попыток фиксируется по Сумскому направлению. Именно на этом участке границы с Россией крайние группы, которые враг пытался сослать на территорию Украины, были разоблачены и по ним наносилось поражение, чтобы их выбить с нашей территории... С определенной регулярностью в направлении Сумской области вражеские ДРГ все же пытаются зайти" , - сообщил Демченко.

Он добавил, что угрозу от такого действия врага украинские воины хорошо понимают, поэтому все подразделения разных составляющих Сил обороны совместно действуют, используя технические средства наблюдения, чтобы вовремя разоблачить такие группы и нанести по ним поражение.