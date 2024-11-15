Лише 1% українських сімей можуть купити все, що забажають – опитування

Серед українських сімей лише 1,2% можуть дозволити собі купити все, що забажають. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Лівий берег.

Так, 9,1% респондентів вказали, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. Ще 32% відповіли, що на їжу їм вистачає, але купувати одяг уже важко. 48% відповіли, що вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати.

Крім того, 7,4% зазначили, що їм вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто).

Стан справ у працюючих кращий, ніж у решти опитаних, там тільки чверті родин (25,2%) вистачає грошей лише на їжу. Більшість (56,9%) може дозволити собі їжу й одяг, а на купівлю чогось дорожчого вже має відкладати. Але стрімке зростання рівня бідності ставить під загрозу можливість людей похилого віку про себе піклуватися.