Кабмін призначив виплати для військових за участь в операціях на території РФ
Кабінет міністрів правки до двох постанов, які регламентують виплати військовим. Мова йде про бійців, які виконують бойові дії на території країни-агресора. Про це повідомив представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як й згадувалось вище, виплати стосуватимуться тих, хто виконує бойові завдання на території країни-агресора. Згідно з правками:
- військові, які здійснюють заходи для забезпечення оборони України на території країни-агресора: 100 тисяч гривень з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах. У тому ж числі одноразова виплата 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання завдань;
- працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) й поліція, перебуваючи на території держави-агресора, отримують 100 тисяч гривень розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
- поранення на території країни-агресора - додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень;
- у разі загибелі на території країни-агресора під час виконання бойового завдання - родичі бійця мають право на 15 мільйонів гривень;