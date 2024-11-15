Кабмін призначив виплати для військових за участь в операціях на території РФ

Кабінет міністрів правки до двох постанов, які регламентують виплати військовим. Мова йде про бійців, які виконують бойові дії на території країни-агресора. ﻿ Про це повідомив представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як й згадувалось вище, виплати стосуватимуться тих, хто виконує бойові завдання на території країни-агресора. Згідно з правками: