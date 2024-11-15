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Кабмін призначив виплати для військових за участь в операціях на території РФ

Кабмін призначив виплати для військових за участь в операціях на території РФ
Фото: president.gov.ua

Кабінет міністрів правки до двох постанов, які регламентують виплати військовим. Мова йде про бійців, які виконують бойові дії на території країни-агресора. ﻿ Про це повідомив представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як й згадувалось вище, виплати стосуватимуться тих, хто виконує бойові завдання на території країни-агресора. Згідно з правками:

  • військові, які здійснюють заходи для забезпечення оборони України на території країни-агресора: 100 тисяч гривень з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах. У тому ж числі одноразова виплата 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання завдань;
  • працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) й поліція, перебуваючи на території держави-агресора, отримують 100 тисяч гривень розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
  • поранення на території країни-агресора - додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень;
  • у разі загибелі на території країни-агресора під час виконання бойового завдання - родичі бійця мають право на 15 мільйонів гривень;

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