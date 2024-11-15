Кабмин назначил выплаты для военных за участие в операциях на территории РФ
Кабинет министров правки в два постановления, которые регламентируют выплаты военным. Речь идет о бойцах, которые выполняют боевые действия на территории страны-агрессора. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в парламенте Тарас Мельничук, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как и упоминалось выше, выплаты будут касаться тех, кто выполняет боевые задачи на территории страны-агрессора. Согласно правкам:
- военные, осуществляющие мероприятия для обеспечения обороны Украины на территории страны-агрессора: 100 тысяч гривен из расчета на месяц пропорциональную времени участия в таких действиях и мероприятиях. В том же числе единовременная выплата 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения задач;
- работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и полиция, находясь на территории государства-агрессора, получают 100 тысяч гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях;
- ранения на территории страны-агрессора - дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен;
- в случае гибели на территории страны-агрессора во время выполнения боевого задания - родственники бойца имеют право на 15 миллионов гривен;