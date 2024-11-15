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Кабмин назначил выплаты для военных за участие в операциях на территории РФ

Кабмин назначил выплаты для военных за участие в операциях на территории РФ
Фото: president.gov.ua

Кабинет министров правки в два постановления, которые регламентируют выплаты военным. Речь идет о бойцах, которые выполняют боевые действия на территории страны-агрессора. ﻿ Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в парламенте Тарас Мельничук, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как и упоминалось выше, выплаты будут касаться тех, кто выполняет боевые задачи на территории страны-агрессора. Согласно правкам:

  • военные, осуществляющие мероприятия для обеспечения обороны Украины на территории страны-агрессора: 100 тысяч гривен из расчета на месяц пропорциональную времени участия в таких действиях и мероприятиях. В том же числе единовременная выплата 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения задач;
  • работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и полиция, находясь на территории государства-агрессора, получают 100 тысяч гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях;
  • ранения на территории страны-агрессора - дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен;
  • в случае гибели на территории страны-агрессора во время выполнения боевого задания - родственники бойца имеют право на 15 миллионов гривен;

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