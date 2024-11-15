Кабмин назначил выплаты для военных за участие в операциях на территории РФ

Кабинет министров правки в два постановления, которые регламентируют выплаты военным. Речь идет о бойцах, которые выполняют боевые действия на территории страны-агрессора. ﻿ Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в парламенте Тарас Мельничук, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как и упоминалось выше, выплаты будут касаться тех, кто выполняет боевые задачи на территории страны-агрессора. Согласно правкам: