На Чернігівщині знайшли прапор РФ на мосту, ДРГ в Грем'яч не заходила – ДПСУ

На Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений ворожою ДРГ на зруйнованому мосту через річку Судість, але міст російські диверсанти не перетинали і в місто Грем'яч не заходили. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині дійсно виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили" , - наголосив речник.

За його словами, територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення цієї території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення, додав Демченко.

Він підкреслив, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону.

На даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви, заявив речник.