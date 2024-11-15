На Черниговщине нашли флаг РФ на мосту, ДРГ в Гремяч не заходила – ГПСУ

На Черниговщине обнаружили российский триколор, установленный враждебной ДРГ на разрушенном мосту через реку Судость, но мост российские диверсанты не пересекали и в город Гремяч не заходили. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине действительно обнаружили российский триколор, который был установлен неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч, не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили" , - подчеркнул спикер.﻿

По его словам, территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же, из-за постоянного подтопления этой территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления, добавил Демченко.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы удерживать оборону.

В настоящее время в этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы, заявил спикер.