Британія підіймала авіацію в повітря через російський військовий літак

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил були підняті в повітря для спостереження за російським військовим літаком поблизу повітряного простору Великої Британії. Про це пише Sky News з посиланням на Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Міністерство оборони заявило, що вчорашній інцидент став другим за три місяці випадком, коли Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили виявили російські кораблі і літаки з інтервалом у тиждень один від одного.

За його словами, винищувачі Typhoon, розгорнуті на базі Лоссімут, відстежували російський літак Ту-142, що пролітав над Північним морем.

"Російський розвідувальний літак був виявлений в зоні інтересів Великої Британії, і він не зміг увійти в суверенний повітряний простір Великої Британії" , – йдеться в заяві.

Це сталося після того, як Королівський військово-морський флот стежив за російськими військовими суднами, що проходили через Ла-Манш протягом минулого тижня.

"Typhoon, які підтримувалися літаком-заправником Voyager, є частиною системи швидкого реагування Королівських ВМС" , – йдеться в заяві.

"Це означає, що літаки в Шотландії і Англії перебувають у стані підвищеної готовності 24/7, 365 днів на рік, готові захищати і охороняти повітряний простір Великої Британії" – заявили в Міноборони Британії.

У повідомленні йдеться, що британські військові кораблі, гелікоптери і літаки дальнього морського патрулювання стежили за двома окремими групами російських кораблів, які йшли в протилежних напрямках – одна з них прямувала до Атлантики, а інша до Балтійського моря.

"Це гарантувало, що кораблі діяли у безпечний і незагрозливий спосіб" , – йдеться у заяві.

У протоці Ла-Манш HMS Iron Duke і танкер RFA Tideforce слідували за трьома російськими суднами, які очолював новий фрегат "Адмірал Головко".

Фрегат супроводжували океанографічне дослідницьке судно "Янтар" і допоміжний танкер "Вязьма".

Усі три судна відстежувалися норвезькими ВМС до того, як британські сили взяли їх під контроль.

Люк Поллард, міністр збройних сил, сказав: "Наші супротивники не повинні мати жодних сумнівів щодо нашої непохитної рішучості і грізної здатності захистити Велику Британію.

Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили вкотре продемонстрували свою готовність захистити нашу країну в будь-яку хвилину, і я віддаю належне професіоналізму і хоробрості тих, хто брав участь в цих останніх операціях".