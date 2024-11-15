Британия поднимала авиацию в воздух из-за российского военного самолета

Истребители Королевских военно-воздушных сил были подняты в воздух для наблюдения за российским военным самолетом вблизи воздушного пространства Великобритании. Об этом пишет Sky News со ссылкой на Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Министерство обороны заявило, что вчерашний инцидент стал вторым за три месяца случаем, когда Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы обнаружили российские корабли и самолеты с интервалом в неделю друг от друга.

По его словам, истребители Typhoon, развернутые на базе Лоссимута, отслеживали российский самолет Ту-142, пролетавший над Северным морем.

"Российский разведывательный самолет был обнаружен в зоне интересов Великобритании, и он не смог войти в суверенное воздушное пространство Великобритании" , – говорится в заявлен﻿ии.

Это произошло после того, как Королевский военно-морской флот следил за российскими военными судами, проходившими через Ла-Манш в течение прошлой недели.

"Typhoon, поддерживаемый самолетом-заправщиком Voyager, является частью системы быстрого реагирования Королевских ВМС" , – говорится в заявлении.

"Это означает, что самолеты в Шотландии и Англии находятся в состоянии повышенной готовности 24/7, 365 дней в году, готовы защищать и охранять воздушное пространство Великобритании" , - заявили в Минобороны Британии.

В сообщении говорится, что британские военные корабли, вертолеты и самолеты дальнего морского патрулирования следили за двумя отдельными группами российских кораблей, которые шли в противоположных направлениях – одна из них направлялась в Атлантику, а другая в Балтийское море.

"Это гарантировало, что корабли действовали безопасным и неугрожающим способом" , – говорится в заявлении.

В проливе Ла-Манш HMS Iron Duke и танкер RFA Tideforce следовали за тремя российскими судами, возглавлявшими новый фрегат "Адмирал Головко".

Фрегат сопровождали океанографическое исследовательское судно "Янтарь" и вспомогательный танкер "Вязьма".

Все три судна отслеживались норвежскими ВМС до того, как британские силы взяли их под контроль.

Люк Поллард, министр вооруженных сил, сказал: "Наши противники не должны сомневаться в нашей непоколебимой решимости и грозной способности защитить Великобританию.

Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы в очередной раз продемонстрировали свою готовность защитить нашу страну в любую минуту, и я отдаю должное профессионализму и храбрости тех, кто принимал участие в этих последних операциях».